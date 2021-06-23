В Киеве произошла авария, в которой пострадали пешеходы
Вечером 22 июня в Голосеевском районе Киева столкнулись два легковых автомобиля Audi и Skoda, в результате чего Skoda отбросило на пешеходов.
Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.
Уточняется, что ДТП произошло на перекрестке улиц Васильковской и Ломоносова. Предварительно известно, что водитель Skoda пытался развернуться и не предоставил преимущество водителю Audi, который ехал навстречу.
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"Водитель Audi рассказал, что водитель Skoda пытался развернуться и не предоставил преимущество водителю Audi, который ехал навстречу", - говорится в сообщении.
После столкновения Skoda отбросило на двух пешеходов. Водитель Skoda и оба пешехода госпитализированы. Сейчас причины и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.
Также ранее сообщалось, что легковушка столкнулась с пассажирским автобусом в столице. Авария случилась на пересечении проспекта Правды и улицы Наталии Ужвий в Киеве.
Так, в этой аварии автомобиль KIA столкнулся с автобусом ATAMAN - пострадали двое пассажиров автобуса, а также водитель легковушки.
Напомним, что произошло фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.
Как сообщала Politeka, во Львовской области на трассе Киев-Чоп автомобиль Skoda Felicia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.
Также Politeka писала, что в Днепре водитель на Subaru не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.