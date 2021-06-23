В Киеве произошла авария, в которой пострадали пешеходы

Вечером 22 июня в Голосеевском районе Киева столкнулись два легковых автомобиля Audi и Skoda, в результате чего Skoda отбросило на пешеходов.



Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

Уточняется, что ДТП произошло на перекрестке улиц Васильковской и Ломоносова. Предварительно известно, что водитель Skoda пытался развернуться и не предоставил преимущество водителю Audi, который ехал навстречу.

"Водитель Audi рассказал, что водитель Skoda пытался развернуться и не предоставил преимущество водителю Audi, который ехал навстречу", - говорится в сообщении.

После столкновения Skoda отбросило на двух пешеходов. Водитель Skoda и оба пешехода госпитализированы. Сейчас причины и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

Также ранее сообщалось, что легковушка столкнулась с пассажирским автобусом в столице. Авария случилась на пересечении проспекта Правды и улицы Наталии Ужвий в Киеве.

Так, в этой аварии автомобиль KIA столкнулся с автобусом ATAMAN - пострадали двое пассажиров автобуса, а также водитель легковушки.

Напомним, что произошло фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.

Как сообщала Politeka, во Львовской области на трассе Киев-Чоп автомобиль Skoda Felicia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.

Также Politeka писала, что в Днепре водитель на Subaru не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.



