В Сумах на мужчину с ребенком натравили собак

Как передает Politeka.net, подробности инцидента на одной из стройплощадок города рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Мужчина с дочерью выгуливали своего спаниеля, но когда проходили мимо стройки - охранник натравил на них своих двух собак.

Как рассказывает отец девочки, одна собака набросилась на дочь, а другая впилась зубами в их спаниеля.

В итоге на теле 8-летней Ани остались следы от собачьих укусов. Домашнему любимцу досталось еще больше - его прооперировали и выжил он чудом.

"Он кричал "порви, зачем ты с ней так легко. Рви ее на куски". Я испугалась. Стояла и хотелось плакать", - вспоминает девочка происшедшее.

Охранника строительной площадки правоохранители уже опросили, но подробностей пока не разглашают. Коллеги мужчины его вину отрицают.

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К медикам обратилась мать девочки и сообщила, что ребенка за нос укусил пес, когда они гуляли в парке.

Во время осмотра девочки медики обнаружили две раны в области носа. Ее пришлось госпитализировать.

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