В Сумах на мужчину с ребенком натравили собак
Как передает Politeka.net, подробности инцидента на одной из стройплощадок города рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Мужчина с дочерью выгуливали своего спаниеля, но когда проходили мимо стройки - охранник натравил на них своих двух собак.
Как рассказывает отец девочки, одна собака набросилась на дочь, а другая впилась зубами в их спаниеля.
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В итоге на теле 8-летней Ани остались следы от собачьих укусов. Домашнему любимцу досталось еще больше - его прооперировали и выжил он чудом.
"Он кричал "порви, зачем ты с ней так легко. Рви ее на куски". Я испугалась. Стояла и хотелось плакать", - вспоминает девочка происшедшее.
Охранника строительной площадки правоохранители уже опросили, но подробностей пока не разглашают. Коллеги мужчины его вину отрицают.
Во время осмотра девочки медики обнаружили две раны в области носа. Ее пришлось госпитализировать.
Напомним, об атаке шакалов на жителей Одесчины, история получила неожиданный поворот.
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