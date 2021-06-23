С киевским "Динамо" он выигрывал чемпионат и Кубок СССР

На 62-м году жизни покинул наш мир Ярослав Мирославович Думанский - в прошлом экс-полузащитник "бело-синих". Причины трагического происшествия пока не сообщаются.

Об этом сообщает официальный сайт киевского "Динамо".

"Футбольный клуб "Динамо" (Киев) выражает глубокие соболезнования родным и близким Ярослава Думанского. Таких больше нет", - говорится в сообщении.

Думанский отыграл больше 100 матчей за Карпаты в 1977-81 годах, после чего три года провел в Динамо (60 матчей и четыре гола). Также футболист выступал за ивано-франковский "Спартак" (ныне "Прикарпатье"), "Динамо" из Москвы и харьковский "Металлист".

Его заслуги перед киевским "Динамо" неоценимы. С киевлянами Думанский становился чемпионом СССР-1981 и получил Кубок Союза-1982. После завершения карьеры он работал детским тренером в родном Ивано-Франковске, а в последние годы жизни работал таксистом.

Также ранее сообщалось, что на 79-м году жизни скончался многолетний администратор киевского Динамо Александр Чубаров.

Его организаторские способности, глубокое знание футбола и всех спортивных процессов высоко ценили в клубе. Даже великий тренер Валерий Лобановский долгие годы доверял решения сложных вопросов и задач именно администратору Чубарову.

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