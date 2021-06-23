Бездыханное тело паренька нашла местная жительница
В Херсоне, в микрорайоне ХБК возле одной из многоэтажек, на улице Крымской нашли тело 16-летнего студента. По предварительной информации, молодой человек погиб, выпав с балкона.
Об этом в соцсети сообщила Анна Якунина.
Она отметила, что парень выпал из общего балкона одного из верхних этажей 14-этажного дома. Якунина написала, что студент или сам выпал, или ему "помогли". Полиция продолжает выяснять все обстоятельства трагедии.
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"Парень или выпал, или выбросился, или помогли это сделать из общего балкона одного из верхних этажей (дом 14-этажный). Личность погибшего пока не установлена. На месте происшествия работает экстренная медицинская скорая помощь, патрульная полиция с оперативниками", — говорится в сообщении.
Также ранее сообщалось, что в ливневом канале нашли останки человеческого тела. Полиция предполагает, что погибшим может быть местный мужчина, который пропал 8 месяцев назад. Уточняется, что в ливневом канале нашли фрагменты тела погибшего - только туловище и голову. Тело уже начало разлагаться.
Сейчас проводятся следственные действия.
Напомним, что в Днепре на территории школы №137 на газоне нашли тело мужчины.
Как сообщала Politeka, в Подольском районе Киева в ливневом канале нашли останки человеческого тела.
Также Politeka писала, что в Белой Церкви Киевской области пытаясь спасти подругу утонула 13-летняя девочка, водолазы нашли тело погибшей в 100 метрах от места происшествия.