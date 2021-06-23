Бездыханное тело паренька нашла местная жительница

В Херсоне, в микрорайоне ХБК возле одной из многоэтажек, на улице Крымской нашли тело 16-летнего студента. По предварительной информации, молодой человек погиб, выпав с балкона.

Об этом в соцсети сообщила Анна Якунина.

Она отметила, что парень выпал из общего балкона одного из верхних этажей 14-этажного дома. Якунина написала, что студент или сам выпал, или ему "помогли". Полиция продолжает выяснять все обстоятельства трагедии.

"Парень или выпал, или выбросился, или помогли это сделать из общего балкона одного из верхних этажей (дом 14-этажный). Личность погибшего пока не установлена. На месте происшествия работает экстренная медицинская скорая помощь, патрульная полиция с оперативниками", — говорится в сообщении.

Также ранее сообщалось, что в ливневом канале нашли останки человеческого тела. Полиция предполагает, что погибшим может быть местный мужчина, который пропал 8 месяцев назад. Уточняется, что в ливневом канале нашли фрагменты тела погибшего - только туловище и голову. Тело уже начало разлагаться.

Сейчас проводятся следственные действия.

Напомним, что в Днепре на территории школы №137 на газоне нашли тело мужчины.

Как сообщала Politeka, в Подольском районе Киева в ливневом канале нашли останки человеческого тела.

Также Politeka писала, что в Белой Церкви Киевской области пытаясь спасти подругу утонула 13-летняя девочка, водолазы нашли тело погибшей в 100 метрах от места происшествия.



