Знаменитая украинская модель и звезда шоу «Супер топ-модель по-украински» Татьяна Брык рассказала о своем опыте вакцинации и показала себя в постели

Как пишет Politeka.net, красотка поделилась новыми постами в Инстаграм. В первом Брык объявила, что вакцинировалась, и показала фото, на котором запечатлен тот самый момент.

Позже она опубликовала еще один пост, в котором решила объяснить, почему вакцинировалась.

«Этот ужас в комментариях уже надоел. По порядку: Если честно, до последнего не хотела это делать но я понимала прекрасно, что существует пару факторов из-за которых я все же буду вакцинироваться», - написала модель.

На первом месте для нее оказалось здоровье ее семьи.

«Здоровье моей семьи. Я постоянно в разъездах, у меня очень и очень большой круг общения с разных городов, а то и стран. Мой папа не так давно перенёс химиотерапию и для меня важно чтоб я не принесла никакую заразу. Родители также вакцинированы», - рассказала Брык.

Она добавила, что многие страны также запрашивают, чтобы модели были вакцинированы. Кроме того, девушка пожаловалась на то, что ей надоел карантин. Еще одной причиной стало то, что Татьяна – медработник, а значит ей положено вакцинировать по профессии.

«В этом посте я не пропагандирую вакцинацию. Это личный выбор каждого. Я просто рассказываю почему я это сделала», - подытожила модель.

Она также поделилась своим фото, на котором она лежит в постели. Судя по всему, на Брык нет одежды – она прикрывается одной простыней.

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