Известный ресторатор и судья шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво рассказал о неожиданных плюсах, которые нашел в карантине, и поделился яркими фото

Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм шоумен рассказал о том, как его оптимизм помог ему на карантине.

«Ищу плюсы во всем. Вот например, из-за пандемии в очередной раз открыл для себя удивительную Украину. Опьяняющая Одесса, роскошный Львов, чарующий Днепр, вкусный Харьков - какая же она классная наша страна. Ценю каждую минуту из этих путешествий», - эмоционально написал Эктор.

Он также поделился яркими фото из своих путешествий, на которых позирует на фоне достопримечательностей разных городов нашей страны.

На одном из снимков Хименес-Браво позирует на фоне Одесского театра оперы и балета в светлой безрукавке, демонстрируя свои загорелые руки. Судя по выражению его лица, в этих поездках Эктор действительно был счастлив.

Его подписчики не смогли пройти мимо этого поста.

«Вы большой молодец!», «Красота в глазах смотрящего», «Глаза – это зеркало души», «Вы пример для подражания. Спасибо за теплые слова о стране», - пишут люди.

Ранее мы писали, что на днях звездный повар сходил на концерт - он посетил сольник Насти Каменской в Одессе. Кадрами с концерта он поделился в сети.

Фото было сделано за кулисами.

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" в смокинге щегольнул перед Каменских и Осадчей: "Мне идет?".

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" впечатлил кадрами с Настей Каменских в Одессе: "Такой счастливый".

Также Politeka писала, что в "Мастер Шеф" поплатились, поставив у плиты Полякову и Алину Гросу: "Скатились до такого позора".