Во время отдыха на Киевском водохранилище возле села Лебедевка еще 20 июня утонули отец с двумя дочерьми

Одного ребенка сразу вытащили свидетели, но он умер по дороге в больницу, тело второй девочки нашли через двое суток, а мужчину водолазы до сих пор ищут.

Об этом сообщили спасатели на официальном сайте ГСЧС.

По информации спасателей, 22 июня около 20.30 вблизи села Козаровичи Вышгородского района местные жители достали из воды тело второго ребенка — 2011 года рождения. Поиском тела занимались 11 человек, в том числе 4 водолаза и 4 единицы спецтехники.

По состоянию на утро 23 июня неизвестна судьба отца погибших детей, поисковые работы все еще продолжаются.

В ГСЧС отметили, что в большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности. Спасатели призвали украинцев быть у водоемов осмотрительными и ответственными.

Также ранее сообщалось, что на Центральном пляже Запорожья в воде утонул подросток 2006 года рождения - ему было 15 лет.

Известно, что он с друзьями прыгал в воду с причала, где купаться запрещено. И после прыжка 15-летний парень не вынырнул - у него случилась судорога. Товарищи парня пытались позвать на помощь взрослых, но те сначала думали, что дети шутят.

Напомним, что в Кременчуге Полтавской области годовалый ребенок утонул в ванной, медики.

Как Politeka писала, что юный парень загадочно погиб в Киеве, родные обратились за помощью.

Также Politeka сообщала, что в Одессе женщина, прогуливаясь по пирсу, упала прямо в холодное море и утонула.



