Невероятно, чего только не увидишь

В водоемах все чаще встречают экзотических обитателей

В Днепре впервые зафиксирована вспышка численности мшанки замечательной – колонии животных, которые образуют огромные желеобразные шары весом до 6 кг.

Об этом рассказал директор Института гидробиологии НАН Украины, доктор биологических наук, профессор Сергей Афанасьев в интервью изданию "Вечерний Киев".

Он отметил, что в озере Мартышев на Осокорках ученые меньше чем за 2 часа поймали 25 солнечных окуней родом из Северной Америки. А в реке Припять появились сомики-кошки, которых раньше можно было увидеть в океанариуме или в США. Последние очень прожорливы, поэтому ученые советуют ни в коем случае не выпускать их обратно в воду.

Ученый отметил, что любую инвазионную рыбу надо отпускать обратно в воду. Но это не касается ни солнечного окуня, ни амурского чебачка, ни ротана, ни серебристого карася.

"Серебристого карася, по моему мнению, вообще стоит позволить ловить в неограниченном количестве и в любое время. Ведь он наиболее агрессивный и опасный в водохранилищах для наших аборигенных видов. Этот карась составляет пищевую конкуренцию многим ценным промысловым видам рыб. Чем его больше, тем меньше лещей и карпов", – отметил Сергей Афанасьев.

Под Киевом заметили странные желеобразные шары весом до 6 кг. Оказывается, что это колонии мшанки замечательной, которые образуют огромные "мячи". Мшанки родом из Северной Америки. В Европу она попала в конце XIX века, а к нам совсем недавно из дельты Дуная.

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

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