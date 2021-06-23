Парень не выходит на связь с родными и близкими до сих пор

18-летний житель села Проскуряны Александр Савук 15 июня уехал из дома в Черновцы для сдачи экзамена, но в учебное заведение так и не прибыл.

Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Мобильная связь с юношей отсутствует и его местонахождение пока неизвестно. Неделю от него нет никаких вестей.

Его рост около 170 см, у него худощавое телосложение, волосы темно-русые, лицо овальное, а глаза карие. В день исчезновения был одет в черные спортивные штаны, синюю футболку, черную куртку и обут в черные кроссовки. С собой имел рюкзак темно-синего цвета с темно-серой вставкой.

В полиции просят помочь разыскать пропавшего без вести Александра. Всем, кому известна какая-либо информация о возможном местонахождении парня - просят срочно сообщить по спецлинии полиции "102" или по телефону (050) 960-70-67.

Также ранее сообщалось, что в Запорожской области ищут 16-летнюю Генчевай Карину Витальевну, которая с 19-го мая не выходит на связь со своей матерью.

Уточняется, что 16-летняя Карина учится в одном из профессионально-технических лицеев в городе Мелитополь .По данным полиции, девушка может находиться вместе с 16-летним парнем.

Напомним, что трагедией закончились поиски 14-летнего Никиты на Одесчине: что известно на данный момент.

Как сообщала Politeka, харьковчанин вышел из больницы и бесследно пропал, нуждается в медпомощи.

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