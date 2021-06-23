Бывшая украинская гимнастка Лилия Подкопаева обратилась к публике в важный в ее жизни день

Как известно, 42-летняя Лилия покинула Украину в 2017 году, переехав в США. До этого она уже 20 лет работала в Америке, где у нее были долгосрочные контакты. Живя на две страны длительное время, город Атланта стал для нее особенным, будто второй "родиной", который она называет "золотым" и "любимым". Ведь именно здесь Подкопаева познакомилась со своим третьим мужем Игорем Дубинским, которому родила дочку, решившись на позднюю беременность. Также она воспитывает приемного сына и еще одну дочь от предыдущего брака.

Недавно спортсменка вернулась в Киев, снова привыкая к родным местам. В своем новом посте в Инстаграм Подкопаева опубликовала яркое фото, на котором позировала в черной юбке-корсете и облегающей блузе. Бывшая гимнастка держала в руках свои медали, передает Politeka.net.

"Я поздравляю всех любителей и профессионалов физической культуры и спорта, сторонников здорового образа жизни с Международным Олимпийским днем! Желаю всем счастья, здоровья, новых успехов и побед! ❤️", - обратилась она ко всем причастным.

Напомним, в 1996 году Подкопаева участвовала в летних XXVI Олимпийских играх в Атланте, где завоевала две золотые медали — в абсолютном первенстве и вольных упражнениях.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"С праздником Вас! Вы наша гордость! Спасибо за ваш вклад"

"Вы классная, помним вас в Атланте👏"

"С Вашим Днём 🪐🎀🏆🥇"

"Прекрасная Лилия, мои поздравления 🥂 💐 💐"

"Богиня!!!🔥"

Напомним, что Подкопаева призналась Ефросининой, как удачно выскочила замуж за бизнесмена в США: "Мне не 18 лет..."

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