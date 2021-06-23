Российские военные открыли огонь по курсу британского эсминца в Черном море
23 июня открыли якобы предупредительный огонь по курсу эсминца "Дефендер" Британии. В РФ заявили, что корабль вошел в их территориальные воды в Черном море в районе мыса Фиолент.
По судну "Дефендер" открыли якобы предупредительный огонь, сообщает "Обозреватель".
Также сообщается, что сначала пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а потом самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца.
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