Российские военные открыли огонь по курсу британского эсминца в Черном море

23 июня открыли якобы предупредительный огонь по курсу эсминца "Дефендер" Британии. В РФ заявили, что корабль вошел в их территориальные воды в Черном море в районе мыса Фиолент.

По судну "Дефендер" открыли якобы предупредительный огонь, сообщает "Обозреватель".

Также сообщается, что сначала пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а потом самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца.

Напомним, 18 июня в акваторию украинского порта в Одессе прибыли судна Нидерландов и Британии.

В 9:30 утра вошел британский эсминец HMS Defender D36.

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