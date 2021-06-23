На Львовщине одно месячный ребенок получил ожоги слизистой оболочки

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке Львовской областной детской клинической больницы "Охматдет".
Началось все с визита мамы и ребенка в больницу.
"Картина поразила даже опытных врачей - у ребенка не было живого места в ротике, одна сплошная рана с налетом! Ребенок даже плакать не могла через осиплость голоса",- рассказали медики.
Больнице даже собрались закрыть на карантин, поскольку похожие симптомы проявляются при дифтерии, но как оказалось причина была еще невероятней.

врач, больница коронавирус

По словам мамы ребенка, местный педиатр посоветовал ей капать "зеленкой" от молочницы на этот детский соску.
Такой совет медика крохе привел к ожогу слизистой. К счастью, все обошлось и получив помощь, здорового малыша отправили с мамой домой.

врачи, медики, коронавирус

Также мы сообщали, что в Запорожье от осложнений гриппа умерла 31-летняя беременная женщина.

Из-за отслойки плаценты ей провели кесарево сечение. К сожалению, врачам не удалось спасти роженицу. 3 января она умерла.

К счастью, ребенка спасти удалось. Его перевели из реанимации в отделение недоношенных детей.

Популярные статьи сейчас

Галкин показал необычное увлечение 72-летней Пугачевой и их дочери Лизы: "Гениально и просто"

Дорофеева в мини-шортиках пленила естественным видом без фильтров: кадры

Вслед за потопами и 35-градусной жарой на Украину идет новая напасть: куда стихия ударит первой

3-летняя малышка стала круглой сиротой в день рождения: детали трагедии на Тернопольщине

Украинец погиб, угодив в "ловушку" из-за животных, подробности трагедии: "Осталось девять детей..."
Показать еще

Напомним, врачи рассказали, можно ли парить ноги с горчицей во время простуды.

Как сообщала Politeka, названы самые опасные продукты при ОРВИ: забудьте о кофе.

Также Politeka писала, что ученые нашли метод борьбы с опасными бактериями: найдено 6 тысяч генов, которые не смогут устоять перед антибиотиком.