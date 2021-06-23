Началось все с визита мамы и ребенка в больницу.

"Картина поразила даже опытных врачей - у ребенка не было живого места в ротике, одна сплошная рана с налетом! Ребенок даже плакать не могла через осиплость голоса",- рассказали медики.

Больнице даже собрались закрыть на карантин, поскольку похожие симптомы проявляются при дифтерии, но как оказалось причина была еще невероятней.

По словам мамы ребенка, местный педиатр посоветовал ей капать "зеленкой" от молочницы на этот детский соску.

Такой совет медика крохе привел к ожогу слизистой. К счастью, все обошлось и получив помощь, здорового малыша отправили с мамой домой.