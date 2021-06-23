Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке Львовской областной детской клинической больницы "Охматдет".
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Из-за отслойки плаценты ей провели кесарево сечение. К сожалению, врачам не удалось спасти роженицу. 3 января она умерла.
К счастью, ребенка спасти удалось. Его перевели из реанимации в отделение недоношенных детей.
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Напомним, врачи рассказали, можно ли парить ноги с горчицей во время простуды.
Как сообщала Politeka, названы самые опасные продукты при ОРВИ: забудьте о кофе.
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