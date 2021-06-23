В Кривом Роге водитель направил маршрутку с пассажирами в столб
В Кривом Роге произошло ДТП из-за собаки, которая выбежала на дорогу. В частности, маршрутка врезалась в столб.
Об этом передает "Первый городской".
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Маршрутка ехала по улице Ракитина. По словам очевидцев, у одного из домов на дорогу выбежала собака и почти бросилась под колеса авто. Водитель решил спасти жизнь животному и вывернул руль вправо. Автомобиль задел бордюр и дерево, остановить ее смог только столб на обочине.
В маршрутке в момент ДТП находились пассажиры. В результате ДТП водитель и один из пассажиров госпитализированы в больницу с порезами и ушибами головы и рук. Маршрутка получила повреждения моторного отсека и бампера.
Также ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева столкнулись два легковых автомобиля Audi и Skoda, в результате чего Skoda отбросило на пешеходов.
ДТП произошло на перекрестке улиц Васильковской и Ломоносова. Предварительно известно, что водитель Skoda пытался развернуться и не предоставил преимущество водителю Audi, который ехал навстречу.
Напомним, что произошло фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.
Как сообщала Politeka, во Львовской области на трассе Киев-Чоп автомобиль Skoda Felicia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.
Также Politeka писала, что в Днепре водитель на Subaru не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.