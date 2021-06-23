На Винничине оправят под суд мужчин, которые до смерти забили своего родного брата
Следствию удалось выяснить, что три родных брата после похорон их матери в ее доме начали ссориться по поводу будущего распределения наследства - мужчины не поделили дом умершей.
"Во время ссоры, младший и средний братья, действуя сообща, нанесли множественные хаотичные удары руками старшему брату, от которых потерпевший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Если их вину докажут, что ближайшие 7-15 лет они проведут за решеткой.
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На место сразу же выехали полицейские, которые достали 90-летнюю женщину из реки. Она была в отчаянии, но не имела желания жить. Объяснить свои действия бабушка не смогла. Только сказала, что не хочет жить, потому что никому не нужна.
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