На Винничине оправят под суд мужчин, которые до смерти забили своего родного брата

Как передает Politeka.net, подробности жуткого преступления сообщили на сайте прокуратуры области.

Следствию удалось выяснить, что три родных брата после похорон их матери в ее доме начали ссориться по поводу будущего распределения наследства - мужчины не поделили дом умершей.

"Во время ссоры, младший и средний братья, действуя сообща, нанесли множественные хаотичные удары руками старшему брату, от которых потерпевший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

полиция, полиция Украины

Если их вину докажут, что ближайшие 7-15 лет они проведут за решеткой.

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Ранее мы рассказывали, что на Черкассчине пожилая украинка попыталась покончить жизнь самоубийством.

Инцидент произошел 10 мая. 90-летнюю женщину, которая находилась в реке, заметил очевидец.

полиция, полиция Украины

На место сразу же выехали полицейские, которые достали 90-летнюю женщину из реки. Она была в отчаянии, но не имела желания жить. Объяснить свои действия бабушка не смогла. Только сказала, что не хочет жить, потому что никому не нужна.

Напомним, в Киеве будут судить женщину, которая продала своего ребенка китайской паре: "получила 400 тысяч гривен...".

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