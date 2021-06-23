На Винничине оправят под суд мужчин, которые до смерти забили своего родного брата

Следствию удалось выяснить, что три родных брата после похорон их матери в ее доме начали ссориться по поводу будущего распределения наследства - мужчины не поделили дом умершей.

"Во время ссоры, младший и средний братья, действуя сообща, нанесли множественные хаотичные удары руками старшему брату, от которых потерпевший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Если их вину докажут, что ближайшие 7-15 лет они проведут за решеткой.

Ранее мы рассказывали, что на Черкассчине пожилая украинка попыталась покончить жизнь самоубийством.

Инцидент произошел 10 мая. 90-летнюю женщину, которая находилась в реке, заметил очевидец.

На место сразу же выехали полицейские, которые достали 90-летнюю женщину из реки. Она была в отчаянии, но не имела желания жить. Объяснить свои действия бабушка не смогла. Только сказала, что не хочет жить, потому что никому не нужна.

Напомним, в Киеве будут судить женщину, которая продала своего ребенка китайской паре: "получила 400 тысяч гривен...".

Как сообщала Politeka, киевлянка устроила домашние роды по Skype и поплатилась: что известно о состоянии ребенка.