На выезде из Днепра произошла смертельная авария

Водитель легковушки Mazda не справился с управлением и вылетел на встречку. Там как раз ехала другая машина Honda. Избежать столкновения водителям не удалось.

Как сообщает Днепр оперативный, авария случилась вечером 22 июня на Донецком шоссе, в районе АЗС Glusco. А издание Информатор опубликовало кадры с места.

Авто со встречной отбросило на обочину, оно влетело в электроопору. В результате аварии пострадали водитель Mazda, 1963 года рождения, и пассажирка, 1969 года рождения. Люди умерли в больнице, не приходя в сознание.

Также в аварии пострадали водитель Honda, 1993 года рождения, и пассажирка, 1998 года рождения - их также увезли в больницу с политравмами. 23-летняя пассажирка в реанимации, у нее переломы таза, тяжелые повреждения конечностей и лица. У 28-летнего водителя состояние средней степени тяжести, угрозы жизни нет.

Сейчас в полиции обследуют техническое состояние виновника аварии, не исключают, машину могло занести из-за неисправности.

Также ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева столкнулись два легковых автомобиля Audi и Skoda, в результате чего Skoda отбросило на пешеходов.

ДТП произошло на перекрестке улиц Васильковской и Ломоносова. Предварительно известно, что водитель Skoda пытался развернуться и не предоставил преимущество водителю Audi, который ехал навстречу.

Напомним, что произошло фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.

Как сообщала Politeka, во Львовской области на трассе Киев-Чоп автомобиль Skoda Felicia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.

Также Politeka писала, что в Днепре водитель на Subaru не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.