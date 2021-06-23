Грустная весть облетела мир, многие фанаты сейчас в трауре

Американская актриса кино и ТВ и танцовщица Беверли Джоанн Линвилл умерла 20 июня в Лос-Анджелесе на 94-м году жизни. Причина смерти не уточняется.

Об этом сообщает USToday со ссылкой на подтверждение от семьи артистки.

"Та, чей дух, страсть к искусству и жизни были вдохновением для всех, кто имел счастье знать ее, любящая мать и гордая бабушка, она жила полной жизнью", — говорится в траурном обращении семьи.

Беверли Джоанн Линвилл стала звездой оригинальной научно-фантастической ленты "Стар Трек", выходившей во второй половине 60-х годов прошлого века.

Джоанн Линвилл родилась в Бейкерсфилде в Калифорнии 15 января 1928 года и после окончания средней школы, прежде чем податься в актерство, работала ассистентом челюстно-лицевого хирурга.

Сниматься начала в 1950-м. На счету ее долгой карьеры - более 80 проектов. Самая узнаваемая роль - командор Ромуланской звездной империи в оригинальном ситкоме "Стартреке".

Среди других проектов, где она снялась: "Путеводный свет", "Альфред Хичкок представляет", оригинальная "Сумеречная зона", "Беглец", "Дымок из ствола", "Коломбо", "Ангелы Чарли", "Династия".

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