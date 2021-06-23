Критикуют футболистов "сине-желтых" даже родные сыновья

Сын полузащитника сборной Украины Марлоса Бернардо остался не доволен игрой отца на чемпионате Европы. Также ему не понравилось и выступление "Желто-синих" на чемпионате Европы. Сын полузащитника сборной Украины отозвался положительно лишь об одном.

Курьезное видео попало в эфир программы "Евроформат" (чтобы его посмотреть доскрольте новость до конца).



Журналист попросил ребенка поделиться своими впечатлениями. Бернардо ответил на несколько вопросов корреспондента программы "Евроформат".

Так, мальчику понравилась атмосфера праздника футбола в Бухаресте, однако во всем остальном, что касается результатов национальной команды ему "ничего не понравилось", ведь "Украина проиграла", а папа сыграл "очень плохо" и с Австрией, и с Нидерландами.

Стоит отметить, что на Евро-2020 сборная Украины проиграла Нидерландам, минимально обыграла Северную Македонию и уступила Австрии. Набрав три очка, подопечные Андрея Шевченко расположились на третьем месте в квартете С.

Наша команда все еще может пройти в плей-офф, но для этого надо, чтобы в других группах были зафиксированы определенные результаты.

Напомним, звезда российского ТВ не смог сдержать слов из-за игры сборной на Евро 2020.

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