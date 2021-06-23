Телеведущая Алла Мазур, победившая тяжелую болезнь, решила освещать тему рака в Украине

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм журналистка анонсировала запуск нового проекта, в рамках которого будет обсуждаться тема онкологии.

«Вот так ты хочешь закутаться и отгородиться, когда тебе говорят об этом. Так, по крайней мере, было у меня. Когда спрашивают: "А что вы почувствовали, когда впервые услышали диагноз «онко»? Страшно?" - мне даже как-то неудобно отвечать "нет". Но это правда. Такая особенность моей психики. У меня так называемая "отложенная реакция". В критической ситуации я сначала начинаю думать "что делать?". И составляю пошаговый план: первое, второе, третье. И это - спасает от паники», - призналась телеведущая.

По словам Мазур, ее спасали близкие, на которых можно было опереться. Она подчеркивает, что невозможно все время быть несокрушимым героем.

«А бывает же совсем иначе... И болит так, что отогнать мысли о болезни уже невозможно. И страх накрывает с головой. Как показаться ему? Где найти подсказки - и силы для сопротивления? И как быть рядом? Как поддержать человека, когда он даже слышать не хочет об этом своем диагнозе! - потому что не принимает его. И лечиться из-за этого также не хочет», - добавила звезда, пообещав обсудить эти темы в рамках нового проекта.

В комментариях ей оставили много слов поддержки.

«Аллочка, какая вы умная женщина! Будьте здоровы и счастливы!», «Аллочка, восхищаюсь каждым Вашим словом и поступком. Шлю самые теплые лучи позитива и любви. Пусть все будет как можно легче!», «Будьте здоровы! Это главное для всей страны», «Спасибо большое, что поднимете такую важную тему!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Алла Мазур, победившая рак, поразила новым образом рядом с коллегой: "Теперь у нас достаточно стильная команда».

Как сообщала Politeka, звезда "1+1" Алла Мазур раскрыла актуальную проблему дистанционного обучения: "Продержались мы только месяц".

Также Politeka писала, что Алла Мазур, победившая рак, забралась на крышу и обратилась к украинцам: "Друзья, присоединяйтесь!".