Знаменитый украинский танцор и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма побаловался словно ребенок

Артист, помимо того, что участвует в разных съемках, также активно ведет свой Инстаграм, пишет Politeka.net. Сейчас на аккаунт танцора подписаны 543 тысячи пользователей сети.

На новых фото Яма побаловался словно ребенок. Хореограф сел на качели и раскачался, при этом было видно, что он испытает удовольствие, ведь лицо Влада было в улыбке.

"ГЛАВНОЕ - НЕ БОЯТЬСЯ ОСТАВАТЬСЯ НЕМНОГО РЕБЕНКОМ 😜", - написал танцор.

Почти за час публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.

"Как в детстве 👏 это очень круто)", "Просто и понятно Я СЧАТЛИВЫЙ ❤️", "Я так и живу", "В середине каждого из нас есть и ребенок, вырывается время от времени 😅 😊", "Всегда здорово быть немножко ребенком 😍😍😍", "Соглашусь, потому что, взрослая жизнь утомительная и скучноватая. Нужно разбавлять яркими красками. 👍😊😊 ", - написали пользователи сети.

Отметим, Влад Яма не только построил успешную карьеру, но также счастлив в семье. Артист регулярно хвастается своей красоткой-женой Лилианой и любимым сыном Леоном.

Хореограф признается жене в любви, а в одном из последних постов написал: "Моя надежда и опора...".

На снимке Влад и Лилия стояли друг напротив друга при этом муж держал руки супруги в своих. Фото получило положительные отзывы от поклонников, которые тут же засыпали пару комплиментами.

Напомним, что Влад Яма из "Танцев со звездами" в пижаме "завалился" к Никитюк.

Также Politeka писала, что жена ямы из" Танцев со звездами "похвасталась подрастающим сыном в эффектном костюме:"уже все девушки влюблены".

А еще Politeka сообщала, что Влад Яма из "Танцев со звездами" с женой устроили переполох посреди Карпат: "Телочки в восторге...".