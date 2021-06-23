Сборная Украины сумела выйти в 1/8 финала Евро-2020, несмотря на проигрыш в матче с Австрией
Как передает Politeka.net, после трех игр в своей группе Украина заняла 3 место в итоговой таблице. При этом все еще оставался шанс пройти в плей-офф, поскольку в финал проходило четыре лучших команды, которые заняли третье место в своей группе.
Попасть Украине в 1/8 финала помогли шведы и испанцы. Сборная Швеции обыграла поляков со счетом 3:2, а Испания выиграла у Сборной Словакии со счетом 5:0.
Комбинация этих факторов позволила Украине оказаться в четверке лучших команд, которые заняли третьи места.
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Уже известно, что в 1/8 финала украинская команда сыграет со сборной Швеции. Матч состоится 29 июня.
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