Победительница шоу «Холостяк-10», гимнастка Даша Ульянова показала, как ни в чем себе не отказывает в отпуске

Не так давно Даша рассказала, что отправляется на отдых в Турцию, где собирается хорошо провести время. Теперь девушка активно постит кадры из отпуска, показывая на снимках новые и разные образы. В этот раз Ульянова посетила ресторан.

Появилась Даша перед камерой в стильном черном платье без принтов и открытого декольте. Но даже в сдержанном и скромном образе смотрелась девушка великолепно, а ее распущенные темные локоны и яркий макияж завершили образ, создавая стильный летний вариант для отдыха.

«1 /2?😃» - предложила Даша проголосовать, какое из двух застольных фото у нее получились лучше.

Фанаты ответили сразу: «Счастливая❤️ глазки горят, улыбка сверкает 🥰; Конечно же 1️⃣, для чего тогда нужно было ходить к стоматологу🔥 нужно всем показывать свою улыбку😍 чаще улыбайтесь, Вам это идёт 😁🙌🤍; и 1 и 2💣; 🍇🏅...Олимп...👏; Такая красивая😍 невероятная😍; Очень красивая 🧡; Даша обе классные.😍; Обе, первая обычно красивая, а вторая не обычно красивая😍Зачаровывает».

Отметим, Даша Ульянова из Кривого Рога была одной из самых ярких участниц 10 сезона шоу "Холостяк" на канале СТБ. И хотя по завершению проекта отношения с Максом Михайлюком у нее не сложились, девушка завоевала любовь большой аудитории. Даша активно ведет Инстаграм, радуя поклонников новыми кадрами.

Накануне девушка отпраздновала свое 25-летие, впереди у нее - новый этап жизни. А в новом посте она поделилась своими впечатлениями от дня рождения и благодарит за поздравления Девушка отметила, что такое внимание для нее очень ценно.

Напомним, победительницу "Холостяка" подловили в объятиях Олега Кензова в ресторане в центре Киева: "Все было...".

Как сообщала Politeka, похудевшая Ульянова из "Холостяка" в коротеньком платье озадачила внешностью: "Не может быть такой большой...".

Также Politeka писала, что Ульянова из "Холостяка" резко похудела и поразила внешностью: "Зачем так портить себя".