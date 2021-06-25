Старшая дочь актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная показала необычное черно-белое фото с отдыха
Как сообщает Politeka.net, Антонина Паперная – известная актриса, но сейчас она в декрете, так как в прошлом году родила второго ребенка. Девушка замужем за российским актером Владимиром Яглычем, вместе пара воспитывает дочку и сына. Тоня активно ведет свою страничку в Instagram, где часто делится с поклонниками яркими фото и видео из своей жизни в России, куда переехала к мужу.
Так, недавно Паперная выложила в сеть очаровательное фото из бассейна, на котором плещется в воде, похоже, красотка отправилась на отдых. Перед камерой она появилась в стильном купальнике-бикини, который красиво подчеркнул ее идеальную фигуру. Волосы девушки мокрые и зачесанные назад, а на лице нет макияжа.
В подписи к фотографии Паперная написала: "Ну что может быть лучше лета". Поклонники тут же принялись обсуждать новое фото Тони, засыпая ее комплиментами в комментариях: "Только твоя фигура, после турборежима", "Осень", "Конечно лето, но не такое жаркое. Красивое фото с капельками воды", "Только лето", "Вы очень красивая", "Лучше лета, может быть только лето с множеством радостных моментов, в кругу самых близких".
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