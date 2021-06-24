В вагоне поезда "Укрзалізниці" случилось новое водное ЧП
Пассажирское купе залило водой в поезде "Львов-Мариуполь". Пассажиры жалуются, что вода затопила все их вещи.
Об этом сообщили очевидцы инцидента в группе "Вартові Еспресо" в Facebook.
Инцидент произошел 23 июня. На кадрах ролика видно, как во время движения с потолка плацкартного вагона льется вода, похоже в потолке образовались дыры.
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"Новая услуга от Укрзализныци - охлаждающий душ в купе. За окном +30? Укрзализныця знает, как охладиться в такую жару! Пассажиры поезда "Львов-Маруполь" наблюдали, как с потолка вагона льется вода. Она залила личные вещи пассажиров и опасно скапливалась рядом с электричеством", - говорится в сообщении.
В комментариях пользователи возмущаются сервисом Укрзализныци и считают, что за такие поездки должны возвращать деньги.
Также ранее сообщалось, что украинцы, которые возвращались с Египта, превратили свои места в "свинарник". Пассажиры даже проигнорировали предупреждения от стюардесс рейса.
На опубликованных кадрах видно, что повсюду разбросаны пустые и недопитые бутылки, пакеты из-под чипсов, бумажки и тому подобное.
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