На Закарпатье отчим довел ребенка до суицида

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте прокуратуры области.

В суде доказали, что мужчина не протяжении долгого времени оскорблял и унижал дочь своей сожительницы.

"Неоднократно во время бытовых ссор он своими высказываниями побуждал девочку покончить жизнь самоубийством. Не выдержав неприязненного отношения и издевательств отчима, девочка повесилась", - говорится в сообщении.

Виновным в своей смерти девочка назвала своего отчима - она оставила предсмертную записку.

Извергу назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев заключения.

Ранее мы сообщали, что в Черкассах 14-летний школьник покончил с собой.

Повешенным мальчика нашли родители, когда вернулись домой с работы.

По предварительной информации, семья подростка на учете служб как неблагонадежная не состояла, а о мальчике учителя и соседи отзывались только положительно.

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