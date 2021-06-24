На Закарпатье отчим довел ребенка до суицида
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте прокуратуры области.
В суде доказали, что мужчина не протяжении долгого времени оскорблял и унижал дочь своей сожительницы.
"Неоднократно во время бытовых ссор он своими высказываниями побуждал девочку покончить жизнь самоубийством. Не выдержав неприязненного отношения и издевательств отчима, девочка повесилась", - говорится в сообщении.
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Виновным в своей смерти девочка назвала своего отчима - она оставила предсмертную записку.
Извергу назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев заключения.
Ранее мы сообщали, что в Черкассах 14-летний школьник покончил с собой.
Повешенным мальчика нашли родители, когда вернулись домой с работы.
По предварительной информации, семья подростка на учете служб как неблагонадежная не состояла, а о мальчике учителя и соседи отзывались только положительно.
Напомним, внезапно ушел из жизни знаменитый актер, сыгравший в «проклятом» сериале: уже 11 жертв.
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