Певец Арсен Мирзоян показал свой "экстремальный" отдых в Прикарпатье, удивив откровенным фото

43-летний артист получил небывалую славу, став участником первого сезона "Голосу країни" в 2011 году. Там же, на шоу, Арсен познакомился со своей будущей женой Тоней Матвиенко, с которой сейчас живет в Киеве, воспитывая маленькую дочку. При этом в родном Запорожье у певца остались два сына и первая супруга.

Мирзоян активно ведет свой микроблог в Инстаграм, показывая личные кадры. Недавно артист отдыхал на курорте Яремче в Ивано-Франковской области. В своем новом посте он засветил любопытный снимок - "подвергнутый цензуре", передает Politeka.net.

Арсен стоял по колено в воде, играя на камеру бицепсами. При этом он был совсем без ничего, прикрыв "срам" черным прямоугольником.

"#goodnight # арсенмирзоян", - говорится в подписи.

Удивленные пользователи оставили несколько комментариев:

"Против природы не попрешь 😄"

"Вот так вот🙄😄🔥"

Ранее мы рассказывали, Мирзоян похвастался в соцсети кадрами с отдыха в Яремче. Компанию ему составили Тоня Матвиенко с дочерьми (одна из них от ее первого брака) и сыновья Арсена. Судя по снимкам, семейка любит активные развлечения - тут и квадроциклы, и купание в озере под водопадом.

"Красота, тоже там были зимой) красота Карпат и природы - поражает 👏🔥❤️", "Молодцы !!! Драйвовый отдых !!! 👍👍👍🤟💥 ♥ ️", "Крутая команда 👏👏👏", "Старший сын всегда печальный на фото...", - комментировали пользователи.

Напомним, Арсен Мирзоян ошарашил признанием, как оставил жену и детей ради Тони Матвиенко: "Я понял - все, приплыли!".

Как сообщала Politeka, муж Тони Матвиенко Арсен Мирзоян засветил другую красавицу-блондинку: "вот такая ночь...".

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