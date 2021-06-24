Во Львове в результате столкновения погиб мотоциклист
Байкер выехал на встречную полосу и влетел под колеса грузовика. Его жизнь не удалось спасти. Известно, что авария произошла в спальном районе города.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
По предварительным данным, двухколесный выехал на встречную полосу и совершил наезд на островок безопасности, после этого потерял управление. Рядом ехал грузовик. Мотоциклиста занесло под его колеса. Он умер через несколько минут после столкновения.
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В полиции говорят, что никаких знаков, что впереди пешеходный переход с островком безопасности, не было. Также заявили, что личности погибшего пока не установлена. Следователи устанавливают обстоятельства аварии и допрашивают водителя грузовика.
Также ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева столкнулись два легковых автомобиля Audi и Skoda, в результате чего Skoda отбросило на пешеходов.
ДТП произошло на перекрестке улиц Васильковской и Ломоносова. Предварительно известно, что водитель Skoda пытался развернуться и не предоставил преимущество водителю Audi, который ехал навстречу.
Напомним, что произошло фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело.
Как сообщала Politeka, во Львовской области на трассе Киев-Чоп автомобиль Skoda Felicia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.
Также Politeka писала, что в Днепре водитель на Subaru не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.