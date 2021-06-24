Сначала блохи и медузы, а теперь это...

На побережья Азовского моря пришла новая беда



Как передает Как передает Politeka.net , кадрами с пляжа поделилась Ирина Славова на своей страничке в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как оказалось, на украинских курортах людям досаждают змеи, а развелось их так много, что пресмыкающиеся даже не боятся туристов.



"В том году медузы, этого активизировались змеи. Не смогли узнать какая, кто говорит, что гадюка. Будьте осторожны, так как можно просто не увидеть", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как змея, почти не боясь людей, вальяжно отползает от покрывала.

Пользователи разделились во мнениях. Кто-то считает, что на видео вполне безопасный уж, другие, что это действительно опасная змея.





"С ума сойти можно, страшно!", "Это где? Если Приморск, то гадюка. Их там очень много развелось. Как-то попали с друзьями и после того туда и ногой ступать не хочется", "По фото нечетко видно. Если окрас в ромбик - гадюка", - писали украинцы в сети.

Напомним, "Жалят и оставляют ожоги": отдыхающих напугали огромные медузы на пляжах Одессы, видео.

Как сообщала Politeka, в Азовском море невозможно подойти к воде, отдыхающие встревожены: кадры напасти.

Также Politeka писала про нашествие медуз и морских блох: ситуация в Азовском море резко изменилась.