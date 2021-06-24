В Черниговской области снова начали гореть леса

Известно, что загорелась сухая трава в "Черниговрайагролесхоз". За прошедшие сутки пожарные области ликвидировали шесть пожаров, из которых один возник на объекте, один в жилом секторе, один на транспорте и три в природных экологических системах.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.