В Черниговской области снова начали гореть леса

Известно, что загорелась сухая трава в "Черниговрайагролесхоз". За прошедшие сутки пожарные области ликвидировали шесть пожаров, из которых один возник на объекте, один в жилом секторе, один на транспорте и три в природных экологических системах.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Уточняется, что пожар произошел возле села Днепровское Черниговского района. Там на территории ГП "Черниговрайагролесхоз" загорелся настил в лесу на площади 2 га, украинские леса затянуло едким дымом. В ГСЧС говорят, что к пожару привело неосторожное обращение с огнем неизвестного лица.

Также на площади 0,5 га горела сухая трава на открытой территории возле села Городище Нежинского района и близ села Киселевка Черниговского района огонь прошел площадь в 0,3 га.

А возле села Малийки Черниговского района на открытой местности загорелся мусор на площади 0,01 га.

Также ранее сообщалось, что непогода, которая бушевала в Одесской области, успела натворить бед.

Так, стало известно, что от во время грозы молния попала в купол старинного храма и он загорелся. ЧП случилось утром на выходных в селе Гетмановка Савранского района. Спасатели после получения сигнала о случившимся быстро прибыли на место, справились с огнем и не дали ему охватить весь храм.

Напомним, что пожар вспыхнул в частном доме в Харькове, во время тушения пожара спасатели нашли тело 88-летнего владельца дома.

Также Politeka сообщала, масштабный пожар разгорелся в офисном центре, огонь быстро распространялся и погубил людей внутри.