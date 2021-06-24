На Полтавщине бездомный пес набросился на маленького ребенка
Как передает Politeka.net, об инциденте в Кременчуге сообщили в местном паблике.
Судя по опубликованным кадрам, ЧП произошло на одной и детских площадок города.
"Сегодня на 3 Занасыпи уличная собака укусила 6-летнего ребёнка. Спецсервис не отвечает на звонки. Ребёнок в больнице. Сколько жалоб от нас от родителей поступает, и ничего с этим не делают", - говорится в сообщении.
Также появились фото пострадавшего малыша.
Галкин показал необычное увлечение 72-летней Пугачевой и их дочери Лизы: "Гениально и просто"
Девочка и ее нетрезвая мать исчезли посреди водохранилища под Киевом: спасатели бросились на помощь
Атмосферный фронт положит конец жаре в Украине: когда ждать дождей и похолодания
Забавы на воде обернулись трагедией, девочки до последнего звали на помощь: "Не умела плавать"
Дети и взрослые погибли в воде на Троицу под Киевом: детали трагедии
Ранее мы рассказывали, что под Киевом устроили охоту на бездомных животных.
По словам местных жителей, в Малых Дмитровичах постоянно стреляют в собак и кошек. Люди подозревают нескольких мужчин, которые часто ходят возле чужих домов с оружием, но сообщать в полицию боятся - мол, "еще меня пристрелят или скот".
Напомним, в Киеве живодер избил пса и выбросил его на мороз.
Как сообщала Politeka, "Избил и выбросил на мороз": в Киеве на камеру мужчина совершил нечеловеческий поступок.