На Полтавщине бездомный пес набросился на маленького ребенка

Как передает Politeka.net, об инциденте в Кременчуге сообщили в местном паблике.

Судя по опубликованным кадрам, ЧП произошло на одной и детских площадок города.

"Сегодня на 3 Занасыпи уличная собака укусила 6-летнего ребёнка. Спецсервис не отвечает на звонки. Ребёнок в больнице. Сколько жалоб от нас от родителей поступает, и ничего с этим не делают", - говорится в сообщении.

Также появились фото пострадавшего малыша.

Ранее мы рассказывали, что под Киевом устроили охоту на бездомных животных.

По словам местных жителей, в Малых Дмитровичах постоянно стреляют в собак и кошек. Люди подозревают нескольких мужчин, которые часто ходят возле чужих домов с оружием, но сообщать в полицию боятся - мол, "еще меня пристрелят или скот".

Напомним, в Киеве живодер избил пса и выбросил его на мороз.

Как сообщала Politeka, "Избил и выбросил на мороз": в Киеве на камеру мужчина совершил нечеловеческий поступок.