Случай в украинской маршрутке удивил многих пассажиров
Так, в городе Николаеве в маршрутном такси №15 на пассажира упали двери. Все произошло когда мужчина зашел в общественный транспорт на остановке.
Фотографию с места происшествия опубликовала Ольга Лунева на своей странице в Facebook.
Инцидент произошел в маршрутном такси №15, когда мужчина зашел на остановке общественного транспорта "Садовая". Как видно на фото, двери одной из николаевских маршруток упали на пассажира. Но мужчина успел их поймать одной рукой.
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"Сервис по - николаевски. Проезд по 7 гривен, но возможно придется ловить собой дверь (на фото как раз таки только что вошел пассажир). Спасибо, что пассажирке на первом сиденье не прилетело", - написала женщина.
В комментариях украинцы возмутились, когда узнали о том, что произошло в маршрутке. Многие заметили, что такое происходит не впервые. Также они возмущаются, что транспорт в ненадлежащем состоянии и его давно нужно менять.
"То дождь с крыши салон заливает,то двери отпадают...Наш транспорт и сервис несовместимые понятия", "Однажды я вывалилась из маршрутки на повороте вот с такой вот дверью", "Та это все пассажиры!! Ходят туда-сюда через двери, вот они и ломаются!".
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