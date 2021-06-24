Бедные водители, это ведь не человеческие условия

ЧП произошло во время движения транспортного средства

В Киеве водитель трамвая с бортовым номером 5639 потеряла сознание во время движения транспорта. Предвадительно было установлено, что причиной этого послужила жара в кабине.

Об этом сообщили на странице "Киевского Транспортного Сообщества "КТС" в соцсети Facebook.

Уточняется, что помощь женщине оказала ее коллега.

"Водитель только что потеряла сознание вовремя движения из-за жары. Коллега из встречного трамвая идет ее спасать водой и таблетками. В кабине +47", – говорится в сообщении. Сейчас проводится проверка по данному инциденту.

Комментаторы под постом возмутились из-за случившегося и оставили гневные комментарии: "Пассажиров жарят, как курку гриль! Почему не работают кондиционеры в новых автобусах"?", "По городу ездит 300 автобусов и 40 троллейбусов с кондиционерами, а работают они от силы в десятке машин", "Бедные водители ,это ведь не человеческие условия работы ездить в раскалённом железе без охлаждающих систем".

Стоит отметить, что погода летом 2021 года испытывает украинцев ливнями, потопами и аномальной жарой.

При этом синоптики предупреждают, что после утомительной жары на страну скоро вновь обрушатся дожди. И несмотря на то, что нынешний год все же менее экстремальный, чем предыдущий, ситуация особо не улучшится.

Напомним, что в Одессе таксисты подрались посреди улицы: видео разлетелось по сети.

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