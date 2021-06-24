Известный украинский телеведущий, продюсер и судья талант-шоу Игорь Кондратюк прокомментировал запрет российскому певцу Филиппу Киркорову посещать нашу страну

По словам Кондратюка, это правильное решение и исполнителя нужно лишить звания народного артиста Украины, поскольку он был на территории оккупированного Крыма, чем нарушал украинское законодательство. Об этом пишет «Обозреватель».

Кондратюк отметил, что никто не может быть выше украинских законов, в том числе и "такой одиозный человек" как Филипп Киркоров.

"Киркоров один из многих россиян, нарушающих украинские законы. На одной из премий он восхвалял Путина, который является Гитлером 21 века. Таким образом Киркоров превратился в ничто. А занимается ли "ничто" творчеством – я даже не знаю, я за ним давно не наблюдаю", – заявил украинский продюсер.

Кондратюк отметил, что не следит за российскими музыкантами, поскольку не имеет такого желания и для него "страна-агрессор не несет никакой культуры". Также продюсер признался, что является сторонником полного разрыва отношений с Россией, и надеется, что это все-таки произойдет.

Продюсер считает, что Киркорова, Баскова и других российских музыкантов необходимо лишить звания народного артиста Украины, поскольку в сложное для страны время они не выразили свою поддержку, а просто молчали.

"Не нужно лишать звания только тех, кто высказал свою позицию, не кричал "Крым наш", и вообще просто не молчал. Я часто говорю фразу Александра Галича: "Промолчи – попадешь в палачи", – подытожил Кондратюк.

Напомним, 11 июня 2021 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, Киркорова Филиппа Бедросовича.

Таким образом, с 22 июня российский певец пополнил "черный список" Минкульта и информационной политики Украины. Всего в списке находится 201 человек.

Напомним, Киркоров насмешил выходкой, показав трюки в стиле Джеки Чана: "Позорище на старости лет".

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