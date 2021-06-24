В Полтаве оборвалась жизнь медика и педагога

Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили на сайте Полтавского Государственного Медицинского Университета.

Сердце Александра Гопка остановилось 23 июня.

Молодого ученого, доцента кафедры внутренней медицины не стало из-за тяжелой болезни.

"Талантливый и щедрый душой, всегда с лучезарной улыбкой и палкой любовью к окружающему миру, он безгранично любил жизнь и людей. «Нет болезни, которую нельзя вылечить», - так, бывало, подбадривал обнадеживающим словом своих пациентов ...К большому сожалению, это не так", - говорится в сообщении.

Коллектив и студенты выразили глубокое соболезнование семье и близким в их невосполнимой потере.

Ранее мы сообщали, что во Львове умер профессор Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого, известный хирург Тарас Фецич.

Украинского медика неожиданно не стало на 63 году жизни.

Пока неизвестно, что стало причиной смерти хирурга.

Напомним, страшная болезнь забрала жизнь украинки, без мамы осталось три девочки.

Как сообщала Politeka, трагически оборвалась жизнь перспективной украинской дизайнерки, ей было всего 36.

Также Politeka писала, что не стало выдающейся украинки, коллеги и родные не находят себе места.