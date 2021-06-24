Инцидент на видео сняли очевидцы происшествия
Мужчина сбросил всю одежду, бегал по улице, ругался и кричал на прохожих. Инцидент произошел ночью 22 июня в Луцке на проспекте Соборности.
Об этом сообщает "Таблоид Волыни".
Обнаженный мужчина бегал возле общежития Волынского национального университета имени Леси Украинки, устроив шоу. Его на видео сняли студенты, проживающие в здании.
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На опубликованных кадрах можно увидеть, как мужчина идет посреди дороги и просит вызвать полицию. Однако, когда возле него проходят люди, то он нецензурно ругается и бросается на всех прохожих рядом с ним.
В комментариях к видео украинцы с юмором отнеслись к произошедшему и оставили забавные предположения, почему обнаженный мужчина оказался в таком состоянии.
Также ранее сообщалось, что обнаженная молодая пара разгуливала по улочкам Ровно. Их тела прикрывали лишь белые одеяла.
Влюбленные фотографировались на улице и в таком виде даже посетили местное кафе, где угощались выпечкой и кофе. На видео видно, что возле столика обнаженной пары, окутаной в одеяло, сидели и другие посетители заведения.
Напомним, что у Ровно улицы многих городов превратились в реки, а машины глохли прямо на дорогах из-за непогоды.
Как сообщала Politeka, в Ровно двухлетний мальчик потерял пальчик на руке, когда съезжал с якобы недавно отремонтированной горки в парке отдыха.
Также Politeka писала, что в Ровно собака напала на маленького ребенка, во время осмотра девочки медики обнаружили две раны в области носа.