Инцидент на видео сняли очевидцы происшествия

Мужчина сбросил всю одежду, бегал по улице, ругался и кричал на прохожих. Инцидент произошел ночью 22 июня в Луцке на проспекте Соборности.

Об этом сообщает "Таблоид Волыни".

Обнаженный мужчина бегал возле общежития Волынского национального университета имени Леси Украинки, устроив шоу. Его на видео сняли студенты, проживающие в здании.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как мужчина идет посреди дороги и просит вызвать полицию. Однако, когда возле него проходят люди, то он нецензурно ругается и бросается на всех прохожих рядом с ним.

В комментариях к видео украинцы с юмором отнеслись к произошедшему и оставили забавные предположения, почему обнаженный мужчина оказался в таком состоянии.

Также ранее сообщалось, что обнаженная молодая пара разгуливала по улочкам Ровно. Их тела прикрывали лишь белые одеяла.

Влюбленные фотографировались на улице и в таком виде даже посетили местное кафе, где угощались выпечкой и кофе. На видео видно, что возле столика обнаженной пары, окутаной в одеяло, сидели и другие посетители заведения.

Напомним, что у Ровно улицы многих городов превратились в реки, а машины глохли прямо на дорогах из-за непогоды.

Как сообщала Politeka, в Ровно двухлетний мальчик потерял пальчик на руке, когда съезжал с якобы недавно отремонтированной горки в парке отдыха.

Также Politeka писала, что в Ровно собака напала на маленького ребенка, во время осмотра девочки медики обнаружили две раны в области носа.