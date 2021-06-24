На Днепропетровщище молодая девушка получила ожоги 40% тела



Инцидент произошел в городе Каменское, сообщает "Информатор".

Сначала стало известно, что 17-летняя девушка облилась кипятком во время готовки, но позже ее соседка сообщила, что пострадавшая облила себя бензином и подожгла.

Девушку госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. У нее диагностировали ожоги второй степени.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области детей госпитализировали с 30% ожогами лица и тела.

В больницу попали трое несовершеннолетних детей. У малышей 30 процентов ожогов туловища, лица и рук.

Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за несоблюдения правил безопасности при растопке печи отцом мальчиков.

Самому старшему пострадавшему всего 4 года.

Напомним, в Киеве будут судить женщину, которая продала своего ребенка китайской паре: "получила 400 тысяч гривен...".

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