На Днепропетровщище молодая девушка получила ожоги 40% тела
Инцидент произошел в городе Каменское, сообщает "Информатор".
Сначала стало известно, что 17-летняя девушка облилась кипятком во время готовки, но позже ее соседка сообщила, что пострадавшая облила себя бензином и подожгла.
Девушку госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. У нее диагностировали ожоги второй степени.
Ранее мы сообщали, что в Одесской области детей госпитализировали с 30% ожогами лица и тела.
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В больницу попали трое несовершеннолетних детей. У малышей 30 процентов ожогов туловища, лица и рук.
Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за несоблюдения правил безопасности при растопке печи отцом мальчиков.
Самому старшему пострадавшему всего 4 года.
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