Украинский блогер под ником "livegromov" оскандалился антиукраинскими высказываниями

Он публично обозвал Украину, на подконтрольные территории которой он переехал из временно оккупированных районов Донбасса. Страну 22-летний парень назвал "е*аной".

Фрагмент ролика с парнем, который эмоционально общался со своими подписчиками, опубликовали в сети. Как сообщает Обозреватель его зовут Антон Громов.

"Ни*уя нету, прав, ничего нету... И что в итоге? В итоге, бл**ь, я остаюсь в этой е*аной Украине. Сниму, с*ка, квартиру нормальную и буду сидеть тут", – говорит парень в ролике, который подписан как "мой новый план".

Блогер 1999 года рождения, он выходец с Донбасса. Во время оккупации Россией восточных регионов Громов переехал на подконтрольную правительству Украины территорию, где сейчас и живет.

После скандального видео Громов получил огромное количество сообщений патриотически настроенных пользователей Instagram, доходило даже до угроз и возмущений.

Потому неудивительно, что уже вскоре в инстаграме Громова появилось новое видео. Он заявил, что якобы хочет извиниться перед каждым, кого обидел. "Я оскорбил Украину. Поэтому забираю свои слова назад", – сказал парень.

"Я не считаю Украину е*аной, иначе здесь не жил бы. Поймите, что это были всего лишь эмоции. Я хотел позвать своего друга в Украину,

– пытался оправдаться юноша.

Напомним, девушка записала дерзкое обращение к тем, кто говорит на украинском.

Как сообщала Politeka, кумир украинской молодежи отобрал у девочки подаренный iPhone.

Также Politeka писала, что жительница Мариуполя записала видео, в котором оскорбительно отзывалась о ВСУ.