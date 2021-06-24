Украинский блогер под ником "livegromov" оскандалился антиукраинскими высказываниями
Он публично обозвал Украину, на подконтрольные территории которой он переехал из временно оккупированных районов Донбасса. Страну 22-летний парень назвал "е*аной".
Фрагмент ролика с парнем, который эмоционально общался со своими подписчиками, опубликовали в сети. Как сообщает Обозреватель его зовут Антон Громов.
"Ни*уя нету, прав, ничего нету... И что в итоге? В итоге, бл**ь, я остаюсь в этой е*аной Украине. Сниму, с*ка, квартиру нормальную и буду сидеть тут", – говорит парень в ролике, который подписан как "мой новый план".
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Блогер 1999 года рождения, он выходец с Донбасса. Во время оккупации Россией восточных регионов Громов переехал на подконтрольную правительству Украины территорию, где сейчас и живет.
После скандального видео Громов получил огромное количество сообщений патриотически настроенных пользователей Instagram, доходило даже до угроз и возмущений.
Потому неудивительно, что уже вскоре в инстаграме Громова появилось новое видео. Он заявил, что якобы хочет извиниться перед каждым, кого обидел. "Я оскорбил Украину. Поэтому забираю свои слова назад", – сказал парень.
"Я не считаю Украину е*аной, иначе здесь не жил бы. Поймите, что это были всего лишь эмоции. Я хотел позвать своего друга в Украину,
– пытался оправдаться юноша.
Напомним, девушка записала дерзкое обращение к тем, кто говорит на украинском.
Как сообщала Politeka, кумир украинской молодежи отобрал у девочки подаренный iPhone.
Также Politeka писала, что жительница Мариуполя записала видео, в котором оскорбительно отзывалась о ВСУ.