В Ровно произошел пикантный инцидент в общественном транспорте

Как передает Politeka.net, кадры опубликовали в местном Instagram-паблике (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На опубликованных кадрах видно, как молодая девушка сняла с себя верхнюю одежду и осталась только в купальнике.

Более того, она превратила заднюю площадку троллейбуса в подиум, устроив дефиле.

Моделью оказалась местная блогер, которая ради контента не только нарушила карантинные правила, но разозлила кондуктора.

Я спрашиваю, где ваша маска? Что это творится! Так, маску надела, быстро! На остановке высадить это б**ство", - обратилась женщина сначала к девушке, а потом к водителю.

Ранее мы сообщали, что женщина решила позагорать голышом прямо посреди дороги в Киеве.

Она разделась и попыталась перейти улицу на четвереньках. На середине улицы она разлеглась на "зебре", не обращая внимания на прохожих.

Немного полежав, киевлянка продолжила движение, не поднимаясь с колен.

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