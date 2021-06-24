В Ровно произошел пикантный инцидент в общественном транспорте
Как передает Politeka.net, кадры опубликовали в местном Instagram-паблике (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
На опубликованных кадрах видно, как молодая девушка сняла с себя верхнюю одежду и осталась только в купальнике.
Более того, она превратила заднюю площадку троллейбуса в подиум, устроив дефиле.
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Моделью оказалась местная блогер, которая ради контента не только нарушила карантинные правила, но разозлила кондуктора.
Я спрашиваю, где ваша маска? Что это творится! Так, маску надела, быстро! На остановке высадить это б**ство", - обратилась женщина сначала к девушке, а потом к водителю.
Ранее мы сообщали, что женщина решила позагорать голышом прямо посреди дороги в Киеве.
Она разделась и попыталась перейти улицу на четвереньках. На середине улицы она разлеглась на "зебре", не обращая внимания на прохожих.
Немного полежав, киевлянка продолжила движение, не поднимаясь с колен.
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