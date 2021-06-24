Трагедия произошла в во время отдыха в одном из комплексов Закарпатской области

Дело об убийстве в Тячеве Закарпатской области двух детей направили в суд. По данным следствия, убийство произошло в сауне.

Об этом сообщили в прокуратуре Закарпатской области и уточнили, что подозреваемому грозит пожизненное заключение.

30-летний мужчина перед Рождеством 6 января в одном из заведений Тячева поссорился со своей 35-летней сожительницей.

Администратор сауны услышала грохот и решила проверить, что там произошло. Открыв дверь, она увидела разломанные стулья и кровь, а мужчина сказал не беспокоить их. Он жестоко избил свою возлюбленную, ее 9-летнюю дочь и 2-летнего сына. Дети от полученных травм скончались, женщину удалось спасти.

Родители подозреваемого рассказали, что для них это очень большое горе. Они не понимают, почему так могло произойти. По их словам, сын привез жену и детей, чтобы познакомить их с ними.

Также ранее сообщалось, что в ливневом канале нашли останки человеческого тела. Полиция предполагает, что погибшим может быть местный мужчина, который пропал 8 месяцев назад. Уточняется, что в ливневом канале нашли фрагменты тела погибшего - только туловище и голову. Тело уже начало разлагаться.

Сейчас проводятся следственные действия. Должны также назначить соответствующие экспертизы, которые должны окончательно подтвердить личность умершего.

Напомним, что в Днепре на территории школы №137 на газоне нашли тело мужчины.

Как сообщала Politeka, в Подольском районе Киева в ливневом канале нашли останки человеческого тела.

Также Politeka писала, что в Белой Церкви Киевской области пытаясь спасти подругу утонула 13-летняя девочка, водолазы нашли тело погибшей в 100 метрах от места происшествия.