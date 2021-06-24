Михаил Боярский неожиданно похвалил сборную Украины по футболу

Знаменитый российский и советский актер Михаил Боярский, который является известным поклонником питерского "Зенита", поздравил сборную Украины с выходом в плей-офф Евро-2020.

С таким заявлением он выступил для издания "Спорт Экспресс".

Артист поделился мнением, что наша команда может дойти до полуфинала турнира, и отметил ее превосходство над Россией. Артист признал, что украинские футболисты играют намного лучше российской сборной.

Он также заявил, что будет поддерживать Украину в последующих матчах.

"Поздравляю украинцев! Молодцы! Да, они могут дойти до полуфинала. Но есть свои моменты. И я соглашусь, что Украина пока на голову сильнее сборной России. Удачи украинцам! Будем болеть за них", - заявил легендарный актер.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Михаил Боярский хвалит сборную Украины. Недавно Боярский говорил, что ему понравилась игра футболистов Андрея Шевченко в матче с Нидерландами и признавал, что наша команда намного сильнее российской.

"Конечно, Украина намного сильнее России! Они потрясающе играли с Голландией. Матч был загляденье! Я позавидовал, как играла Украина! Очень здорово! Если бы мы играли с Украиной, то продули бы непременно", – поделился Боярский.

Напомним, звезда российского ТВ не смог сдержать слов из-за игры сборной на Евро 2020.

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