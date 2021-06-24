В Ровно продолжает работать врач-стоматолог, которая избивала пациентов

Жуткое видео, на котором женщина хватала и дергала девочку, которую родители привели полечить зубы, а мальчика и вовсе била головой об кровать, появилось в сети еще этой зимой.

Запись заинтересовала правоохранителей и с тех пор длиться следствие. Медика обвиняют в нанесении побоев и умышленных легких телесных повреждений пациентам-детям.

Но, как оказалось, она спокойно продолжает работать. "Четверта влада" сообщает, что на прием к ней записать не так уж просто, поскольку места заняты на недели.

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В прокуратуре Ровенской области говорят, что в этом нет ничего противозаконного, так как суд не мог запретить ей работать, а лицензия прошла проверку.

Ранее мы сообщали, что под Запорожьем в детсаду разгорелся новый скандал.

Так, папа одного из воспитанников детского садика в Мелитополе сообщил, что его сын пожаловался на насилие воспитателя. Ребенок рассказал, что педагог ударила его по губам на прогулке.

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Родители попытались разузнать у воспитательницы, почему она так поступила. По ее словам, ребенок сквернословил на детской площадке в присутствии других людей. Более того, она считает, что все сделала правильно и не чувствует никакой вины.

Напомним, на Херсонщине учитель избил ученика.

Также мы сообщали, что появились нормы поведения учителей в соцсетях.

Еще Рoliteka писала, что учитель-тиран поиздевался над 8-летней школьницей