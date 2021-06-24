Российский певец Филипп Киркоров отреагировал на запрет ему посещать Украину
Как пишет Politeka.net, соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в Инстагарм.
«Новость дня: я признан угрозой для небезопасности Украины. Внесение в «черный список» народного артиста Украины – это уже звучит, как абсурд, но в мире сейчас такого много», - заявил он.
По мнению Киркорова, чиновники так пытаются заработать себе бонусы.
«Творчество сейчас не запретить, музыку не закроешь бумажкой или границей. Я даже должен сказать таким чиновникам «спасибо», ведь они своей глупостью помогают мне становиться еще популярнее… Тем, что произошло надо гордиться. Гордиться попасть в этот список», - высказался певец.
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Киркоров видит причину произошедшего в том, что «ненависть к России захлестывает».
«А я продолжаю, и буду любить Украину, но не как государство, а как страну, ведь мы все вышли из одной страны. У нас общая история и я надеюсь, общее будущее, но без таких людей, которые принимают такие решения», - высказался скандальный российский артист.
Напомним, 11 июня 2021 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, Киркорова Филиппа Бедросовича.
Таким образом, с 22 июня российский певец пополнил "черный список" Минкульта и информационной политики Украины. Всего в списке находится 201 человек.
Как сообщалось, такое решение прокомментировал известный украинский телеведущий, продюсер и судья талант-шоу Игорь Кондратюк.
«Киркоров один из многих россиян, нарушающих украинские законы. На одной из премий он восхвалял Путина, который является Гитлером 21 века. Таким образом Киркоров превратился в ничто», - заявил он.
Напомним, Киркоров насмешил выходкой, показав трюки в стиле Джеки Чана: "Позорище на старости лет".
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