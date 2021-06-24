Женщина стояла на балконе, намереваясь прыгнуть, но патрульные не дали ей это сделать

Под Киевом беременная женщина пыталась покончить с собой. Данный случай произошел 23 июня в городе Белая Церковь на улице Молодежной.

Об этом сообщила местная полиция.

Об инциденте полицейским сообщили "неравнодушные граждане" - из окна многоэтажки раздавались крики о помощи.

"Быстро прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили беременную женщину, которая намеревалась покончить с жизнью. Стражи порядка попытались наладить коммуникацию с гражданкой, однако, увидев врачей, последняя побежала к балкону", - говорится в сообщении.

Патрульные схватили ее буквально в момент прыжка. На место прибыли медики, которые предварительно установили, что женщина страдает предродовой депрессией. Женщине оказали медицинскую помощь.

Также ранее сообщалось, что в Кривом Роге школьница пыталась покончить жизнь самоубийством. 14-летняя местная жительница также наглоталась таблеток из-за ссоры с парнем. Ребенка в больнице госпитализировали с судорогами.

А вот в Бериславском районе Херсоноской области 8-классница местного интерната стала жертвой буллинга со стороны сверстников и также решилась на отчаянный шаг.

Напомним, что в Днепре на территории школы №137 на газоне нашли тело мужчины.

Как сообщала Politeka, в Подольском районе Киева в ливневом канале нашли останки человеческого тела.

Также Politeka писала, что в Белой Церкви Киевской области пытаясь спасти подругу утонула 13-летняя девочка, водолазы нашли тело погибшей в 100 метрах от места происшествия.