На Ривненщине легковушка протаранила Mercedes
24 мая около 04:30 возле села Заря в Ровенской области столкнулись Renault Megane и Mercedes-Benz E 200. От удара транспортные средства вылетели в кювет.
Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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36-летняя жительница Николаевской области за рулем Renault по неустановленным пока причинам выехала на полосу встречного движения. Там она столкнулась с автомобилем Mercedes под управлением 45-летнего жителя Львовщины.
В результате ДТП погибла 53-летняя пассажирка автомобиля Renault, жительница Николаевской области. А также травмы получили еще двое пассажиров этой же легковушки. Кроме того, пострадали оба водителя. Все пострадавшие с различными травмами госпитализированы.
Следователи открыли уголовное производство. Все обстоятельства смертельной ДТП сейчас устанавливаются.
Также ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева столкнулись два легковых автомобиля Audi и Skoda, в результате чего Skoda отбросило на пешеходов.
ДТП произошло на перекрестке улиц Васильковской и Ломоносова. Предварительно известно, что водитель Skoda пытался развернуться и не предоставил преимущество водителю Audi, который ехал навстречу.
Напомним, что произошло фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело.
Как сообщала Politeka, во Львовской области на трассе Киев-Чоп автомобиль Skoda Felicia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.
Также Politeka писала, что в Днепре водитель на Subaru не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.