Ранее мы рассказывали, что на Черкассчине пожилая украинка попыталась покончить жизнь самоубийством.
90-летнюю женщину, которая находилась в реке, заметил очевидец.
Она была в отчаянии, но не имела желания жить. Объяснить свои действия бабушка не смогла. Только сказала, что не хочет жить, потому что никому не нужна. Ее спасли патрульные.
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Напомним, внезапно ушел из жизни знаменитый актер, сыгравший в «проклятом» сериале: уже 11 жертв.
Как сообщала Politeka, умерла знаменитая российская актриса: «фильмы и сериалы с ней смотрели все».
Также Politeka писала, что телезвезда разбилась в жутком ДТП: ее последние слова поражают, предчувствовала смерть.