В Киеве молодой парень пытался покончить жизнь самоубийством
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции столицы в Facebook.
К правоохранителям обратился отец 17-летнего парня. О намерениях сына он узнал от его девушки, с которой парень уже успел попрощаться.
Обнаружили парня на кладбище.
"В зарослях, патрульные нашли едва вменяемого парня. В одной руке он держал нож, а другая рука была порезана", - рассказали в полиции.
Патрульные оказали подростку первую помощь и вызвали медиков.

полиция, полиция Украины

Ранее мы рассказывали, что на Черкассчине пожилая украинка попыталась покончить жизнь самоубийством.

90-летнюю женщину, которая находилась в реке, заметил очевидец.

Она была в отчаянии, но не имела желания жить. Объяснить свои действия бабушка не смогла. Только сказала, что не хочет жить, потому что никому не нужна. Ее спасли патрульные.

полиция, полиция Украины

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