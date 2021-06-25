Ранее мы рассказывали, что на Черкассчине пожилая украинка попыталась покончить жизнь самоубийством.

90-летнюю женщину, которая находилась в реке, заметил очевидец.

Она была в отчаянии, но не имела желания жить. Объяснить свои действия бабушка не смогла. Только сказала, что не хочет жить, потому что никому не нужна. Ее спасли патрульные.