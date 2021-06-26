Популярная модель и уроженка Херсонской области Леонила Гузь, "Мисс Украина 2018", показала себя в новом луке

Как пишет Politeka.net, Леонила Гузь стала популярной среди украинской публики благодаря победе на конкурсе "Мисс Украина 2018". Красотка активно ведет социальные сети, где за ней уже следят десятки тысяч украинцев.

На новом фото, которое Гузь опубликовала в Инстаграм, красотка позировала в белой рубашке. Девушка смеялась, восхищая роскошной улыбкой, а образ дополнила яркими украшениями.

Подписчики поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Это теперь мое любимое фото", "Ставь на главную!!!!!!!!!", "Прекрасная", "Тебе следует больше улыбаться", "Прекрасная", "Вот это крутяк", "Над чем ты смеешься. Я тебя так подпишу, так будет навсегда, моя дорогая", "Роскошная милая девочка, можно любоваться такой бесконечно, просто высший класс".

Напомним, Мисс Украина 2018 Гузь в пиджаке без ничего заворожила видом упругих форм

А еще Politeka отмечала, что Мисс Украина Леонила Гузь впечатлила фигурой в тесном топе и расстегнутых штанах

Также Politeka рассказывала, что Мисс Украина 2018 Леонила Гузь расстегнула пиджачок, показав большие формы



