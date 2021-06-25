На Харьковщине исчезла без вести пожилая женщина

Как передает Politeka.net, подробности поисковой операции рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По предварительной информации, 86-летняя старушка отправилась на кладбище, чтобы проведать похороненную там родню, но идя лесом, перепутала тропинки.

Тревогу забили родственники старушки. На ее поиски отправились полицейские и волонтеры.

В лесу сначала обнаружили ее сумку, а после и изнеможенную старушку - в лесу она пробыла без еды и воды трое суток.

На носилках ее передали медикам. К счастью, ее жизни сейчас ничего не угрожает.

Ранее мы сообщали, что на Харьковщине пропал без вести 85-летний пенсионер.

Полицейские обнаружили дедушку в лесу в полутора километрах от с. Лютовка Богодуховского района.

Мужчину доставили домой и провели беседу с его родственниками.

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