На Харьковщине исчезла без вести пожилая женщина
Как передает Politeka.net, подробности поисковой операции рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По предварительной информации, 86-летняя старушка отправилась на кладбище, чтобы проведать похороненную там родню, но идя лесом, перепутала тропинки.
Тревогу забили родственники старушки. На ее поиски отправились полицейские и волонтеры.
В лесу сначала обнаружили ее сумку, а после и изнеможенную старушку - в лесу она пробыла без еды и воды трое суток.
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На носилках ее передали медикам. К счастью, ее жизни сейчас ничего не угрожает.
Ранее мы сообщали, что на Харьковщине пропал без вести 85-летний пенсионер.
Полицейские обнаружили дедушку в лесу в полутора километрах от с. Лютовка Богодуховского района.
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