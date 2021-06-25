Мощный ливень с крупным градом всколыхнул Херсон
Непогода наделала немало беды в городе: водой затопило улицы, а крупный град повредил автомобили, краска из-за этого сползла и на транспорте остались царапины.
Об этом пишет "Любимый Херсон" и публикует кадры непогоды.
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Непогода возникла очень внезапно. За короткое время там выпало много осадков и ливневки не справились. Ливень был нeпродолжитeльным, однако непогода cопровождалаcь шквальным вeтром. Микрорайоны Антоновка, Киндийка и Корабел оказались затопленными из-за ливня и превратились в грязевые реки.
На дорогах города возникли пробки, в воде водители даже губили номерные знаки своих авто и грузли, неимея возможности выехать.
Кроме того, град повредил урожай местных жителей - ледяные шарики укрыли землю.
Стоит отметить, что по данным Укргидрометцентра, 25 июня дождя в Херсоне не будет. Однако уже на следующий день и до 28 июня в области прогнозируют осадки.
В то же время температура воздуха будет оставаться высокой +27... +29 градусов. Лишь 28 июня она опустится на 1 градус.
Напомним, что после обильных дождей в Днепре на небе одновременно раскинулись три радуги.
Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.
Также Politeka сообщала, что Киев превратился в "огромную лужу", кадры последствий непогоды в центре столицы.