Мощный ливень с крупным градом всколыхнул Херсон

Непогода наделала немало беды в городе: водой затопило улицы, а крупный град повредил автомобили, краска из-за этого сползла и на транспорте остались царапины.

Об этом пишет "Любимый Херсон" и публикует кадры непогоды.

Непогода возникла очень внезапно. За короткое время там выпало много осадков и ливневки не справились. Ливень был нeпродолжитeльным, однако непогода cопровождалаcь шквальным вeтром. Микрорайоны Антоновка, Киндийка и Корабел оказались затопленными из-за ливня и превратились в грязевые реки.

На дорогах города возникли пробки, в воде водители даже губили номерные знаки своих авто и грузли, неимея возможности выехать.

Кроме того, град повредил урожай местных жителей - ледяные шарики укрыли землю.

Стоит отметить, что по данным Укргидрометцентра, 25 июня дождя в Херсоне не будет. Однако уже на следующий день и до 28 июня в области прогнозируют осадки.

В то же время температура воздуха будет оставаться высокой +27... +29 градусов. Лишь 28 июня она опустится на 1 градус.

Напомним, что после обильных дождей в Днепре на небе одновременно раскинулись три радуги.

Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.

Также Politeka сообщала, что Киев превратился в "огромную лужу", кадры последствий непогоды в центре столицы.