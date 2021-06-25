На Ровенщине мужчину подозреваются в убийстве матери

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

Жуткое преступления произошло еще зимой, тогда бездыханное тело пенсионерки обнаружили в ее доме.

Как выяснило следствие, с 81-летней женщиной расправился сын. Согласно экспертизе, 42-летний мужчина задушил ее собственными руками.

"Злоумышленнику сообщили о подозрении по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

А вот мужчина своей вины не признает до сих пор. За умышленное убийство ему грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

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Между гражданскими супругами произошел конфликт в ходе которого, 35-летний мужчина избивал и толкал свою 36-летнюю сожительницу.

9-летняя девочка, которая наблюдала происходящее, решила заступиться за мать - она взяла нож и ударила обидчика в грудь.

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