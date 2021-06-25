Люди во время происшествия отдыхали на террасе одного из заведений на набережной Независимости

В Ужгороде накануне вечером огромная ветка упала на головы посетителей одного из кафе, которые сидели на летней площадке.

Кадрами ЧП в Telegram-канале поделился журналист Виталий Глагола.

По его словам, этот серьезный инцидент произошел в 22:40 на набережной Независимости в Ужгороде. В результате падения ветви несколько посетителей пострадали. В них травмы средней степени тяжести.

На опубликованных кадрах видно, как посетители сидят за столиками заведения и отдыхают после трудового дня. Вокруг кафе растут раскидистые деревья. В это время между столиками ходят официанты. В какой-то момент люди, скорее всего, услышав треск веток, начали разбегаться по сторонам. Но нескольким все же не удалось убежать, часть дерева упала на них.

Журналист Виталий Глагола подчеркнул, что все остались живы, но у одной из посетительниц заведения, в результате ЧП, утворилась рваная рана ноги и ушиб ребер. У большинства людей, которые пострадали обнаружили лишт синяки и несколько царапин.

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