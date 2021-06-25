Это было просто ужасно страшно

Пассажиры самолета рассказали подробности экстренной посадки

Один из самолетов SkyUp разгерметизировался на высоте 9 км. По словам испуганных пассажиров самолета, его экстренно вернули в Борисполь.

Об этом сообщает "Труха Харьков".

Пассажиры, летевшие рейсом Киев-Батуми сообщают, что начало полета проходило в обычном режиме.

Однако минут через 20, после отрыва самолета от взлетной полосы, на борту послышался запах гари, а затем выпали кислородные маски. Пассажиры ими воспользовались.

"Мы сейчас в норме, насколько можем быть в норме, после пережитого на борту. Это было просто ужасно страшно. Где-то на 20 минуте полета выпали маски и стюардессы начали бегать по салону и кричать, чтобы мы их экстренно надели. При этом в салоне становилось очень жарко", - вспомнила пассажирка самолета SkyUp.

При этом о пострадавших пока нет никакой информации.

Стоит отметить, что даже после отказа двигателей или удара молнии есть большая вероятность, что самолет можно посадить без человеческих потерь.

Сегодня разгерметизация лайнера все еще остается довольно опасным явлением, но даже в этом случае пилоты совершают удачные посадки, и никто из пассажиров не получает серьезных травм.

Напомним, что самолет со спортсменами рухнул сразу после взлета, много погибших.

Как сообщала Politeka, самолет с пассажирами летевший из Стамбула в Киев совершил аварийную подсадку.

Также Politeka писала, что на борту самолета, который летел из Киева в Доминикану произошел конфликт между пассажирами.